За использование поддельного документа жителю Усть-Кута назначили ограничение свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Попытка устроиться на работу закончилась для жителя Усть-Кута ограничением свободы. В апреле текущего года мужчина выбрал вакансию машиниста автомобильного крана и, как полагается, предоставил в отдел кадров компании удостоверение, подтверждающее наличие необходимой квалификации. Документ якобы был выдан в частном образовательном учреждении, но специалисты заметили неладное – сибиряк воспользовался подделкой. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской прокуратуры на транспорте.

- В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном. - рассказали в ведомстве. - Усть-Кутский городской суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа).

Предварительно расследование по уголовному делу проведено Ленским ЛОП Братского ЛО МВД России на транспорте. Мужчине суд назначил ограничения свободы на срок 4 месяца.

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