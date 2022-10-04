Горячая линия для мобилизованных владельцев собак и кошек открыта в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приангарье будут решать вопросы по содержанию питомцев, оставшихся без присмотра, так как их хозяева попали под частичную мобилизацию и покинули регион для прохождения подготовки. В индивидуальном запросы будут отрабатывать специалисты специализированной горячей линии. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Мы будем отвечать на вопросы граждан, координировать работу по пристрою домашних животных в приюты для животных по территориальному принципу, - отметил заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области Иван Лобыцин. - В адрес руководителей приютов направлены письма с просьбой, в случае обращения, оказывать помощь мобилизованным гражданам, их семьям, если они не имеют возможности пристроить своих питомцев к родственникам или знакомым, в содействии приема на безвозмездной основе домашних животных - это собаки и кошки - для содержания на период мобилизации граждан.

Напомним, "Комсомолка" рассказывала историю собаки Ники, которая, к счастью, закончилась хорошо. Ее хозяина мобилизовали, оставить на передержку питомца было некому, да и времени на поиски временных владельцев у мужчины было очень мало. Тогда откликнулись сотрудники питомника К-9. Они согласились взять работу по пристрою Ники на себя и нашли для нее семью. Животное поселится в квартире, где у нее будет соседка-тезка.

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Обращаться можно по телефону: 8-908-64-64-950. Линия работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по иркутскому времени.