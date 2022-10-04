Запрещенные БАДы пытались ввезти в Иркутскую область из Казахстана. Фото: Иркутская таможня

На территорию Приангарья вновь пытались ввезти опасные БАДы. На этот раз две посылки доставили иркутянину и братчанке. Возбуждены уголовные дела по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Расследованием занимается Восточно-Сибирское Линейное управление МВД России на транспорте. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской таможни.

- Сотрудники отделения по борьбе с контрабандой наркотиков с участием кинолога таможни со служебной собакой в одной из посылок обнаружили 144 капсулы препарата «Циклональное похудение Волшебные бобы», во второй – 192 капсулы препарата «БИЛАЙТ», – рассказали в таможне.

Исследование изъятого товара показало, что во всех 336 капсулах содержится сильнодействующее вещество, ввоз которого в Россию ограничен и возможен лишь при наличии медицинских документов, подтверждающих врачебное назначение пациенту с указанием наименования и количества назначенного препарата.

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