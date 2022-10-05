Тело пенсионерки нашли в реке после поисков в Иркутской области

Пропавшую жительницу Приангарья искали полицейские нескольких подразделений Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В МВД Иркутской области рассказали "КП-Иркутск" об окончании поисков пропавшей пенсионерки. К сожалению, они закончились трагедией: ее нашли мертвой в воде. Причины происшествия еще предстоит выяснить, но уже кое-что понятно.

- Тело женщины без признаков насильственной смерти обнаружено полицейскими в воде. Погибла, - сообщили в ведомстве.

Жительница Приангарья пропала днем 4 октября, она ушла из дома в неизвестном направлении, никому ничего не сказав. Тревогу забила ее дочь, которая не смогла связаться с мамой. В последний раз ее видели около курорта "Усолье" поздним вечером того же дня. Пенсионерка попала в поле зрения камер видеонаблюдения.

Ее искали сотрудники разных подразделений полиции.

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