Убийцу из Иркутской области нашли спустя 27 лет в колонии Санкт-Петербурга Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приангарье из Санкт-Петербурга этапировали подозреваемого в убийстве, совершенном в Черемхово 27 лет назад. При этом 49-летний мужчина уже два года отбывает наказание за другое убийство. В настоящее время его поместили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службах региональной прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, в ноябре 1995 года обвиняемый с целью хищения имущества взломал дверь и проник в магазин в переулке Пригородный Черемхово, - рассказали в ведомствах. - Проходивший мимо местный житель стал свидетелем преступления и начал выяснять обстоятельства произошедшего. Злоумышленник, опасаясь вызова милиции, нанес очевидцу множественные удары гвоздодером по голове.

47-летний мужчина погиб на месте. Тогда преступник перетащил его тело, поджег помещение и скрылся.

Уголовное дело тогда было приостановлено, но в 2022 году следователи СК при взаимодействии с сотрудниками полиции установили причастного к убийству. Им оказался уроженец Черемховского района.

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