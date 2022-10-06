Пробка образовалась из-за ДТП на Академическом мосту в Иркутске 6 октября. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 6 октября утром оцениваются всего в 3-4 балла. Однако, в городе есть локальные заторы. Например, у Академического моста – в сторону центра машины еле плетут из-за ДТП на самой переправе. Об этом сообщает сервис Яндекс.Пробки.

Пробки в Иркутске 6 октября

Автоавария случилась в левом ряду дороги, ведущей с левого берега Ангары на правый. Из-за этого движение затруднено порядка километра по самому мосту и на подъездных путях к нему. Красным расцвечены автомагистрали со стороны микрорайона Синюшина гора, также улица Старо-Кузьмихинская. Что касается остальных мостов в городе Иркутске и плотины ГЭС движение по ним более-менее свободное. «Стоит» только участок улицы Маяковского.

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