В Иркутской области из оборота изъяли 295 кг непригодного для питья молока

Существует ГОСТ по качеству молока, а также по технологии его хранения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области рассказали о результатах проверки партий молочной продукции за 9 месяцев 2022 года. Всего взяли 2021 пробу молока, чтобы выяснить, соответствует ли качество федеральным нормативам. Негодную продукцию нужно было изъять из оборота, потому что употреблять ее нельзя.

- Превышение нормативов по содержанию химических контаминантов не выявлено. По микробиологическим показателям не соответствовало нормативным требованиям 2,4% исследованных проб молочной продукции. По физико-химическим показателям, в том числе по показателям фальсификации из 625 проб не соответствовали нормативам 1,4%, - сообщили в ведомстве.

Всего изъяли 33 партии молока и молочной продукции, это 295 кг. Отметим, требования к питьевому молоку установлены ГОСТом 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия».

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