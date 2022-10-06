В Иркутской области после столкновения легковушки и грузовика мужчина попал в больницу

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

В пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области рассказали об автоаварии, которая произошла днем 6 октября. Два автомобиля, легковушка и грузовик, столкнулись на трассе "Сибирь" в Усольском районе. По данным ведомства, пострадал один человек. Мужчину отвезли в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается полиция. Правоохранительным органам предстоит установить причины и детали произошедшего, чтобы понять, кто стал виновников столкновения.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что на трассе Р-258 "Байкал" произошло ДТП с участием фуры. При этом большегруз перевернулся в месте, где с начала года 3 человека погибли и еще 3 получили травмы в 4 авариях. Госавтоинспекция Иркутской области признала участок с 95 по 96 километр автодороги аварийно-опасным.

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