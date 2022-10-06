Фура перевернулась на аварийно-опасном участке трассы Р-258 «Байкал» Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Приангарье на трассе Р-258 «Байкал» вновь произошло ДТП с участием фуры. При этом большегруз перевернулся в месте, где с начала года 3 человека погибли и еще 3 получили травмы в 4 авариях. Госавтоинспекция Иркутской области признала участок с 95 по 96 километр автодороги аварийно-опасным, сообщают в ведомстве.

- Сегодня, 6 октября, около полуночи 48-летний водитель автомобиля, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением транспортного средства и допустил опрокидывание на проезжую часть, - рассказали в Госавтоинспекции региона.

В результате водитель и его 49-летний пассажир получили травмы.

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