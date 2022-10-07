Медики из Иркутска выехали в учебный центр Юрги для медосмотра мобилизованных

Негодных к мобилизации отправят домой после решения комиссии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бригада врачей из Иркутска выехали в Кемеровскую область в учебно-военный центр Юрги. Здесь подготовку проходят мобилизованные из Иркутской области. Медики будут работать в учебной части, проводя медосмотры. Об этом рассказали в правительстве Приангарья.

- В воинской части в Юрге они будут консультировать мобилизованных из Иркутской области, предъявляющих жалобы на состояние здоровья. При необходимости оказывать первичную медицинскую помощь, - пояснил главный врач Иркутской областной клинической больницы Петр Дудин.

Соответствующее распоряжение дал губернатор Игорь Кобзев. В составе бригады терапевт, стоматолог, офтальмолог, отоларинголог, хирург, психиатр и невролог. Напомним, если мобилизованному в учебной части стало плохо, а его состояние здоровья снизилось до категорий "Г" и "Д", то его отправляют обратно в регион как негодного к частичной мобилизации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Иркутской области рассказал, когда закончится обучение мобилизованных

Мобилизованные из Иркутской области будут находиться в учебных частях до конца октября (подробнее)