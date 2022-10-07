Медики из Иркутска выехали в учебный центр Юрги для медосмотра мобилизованных

Негодных к мобилизации отправят домой после решения комиссии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Бригада врачей из Иркутска выехали в Кемеровскую область в учебно-военный центр Юрги. Здесь подготовку проходят мобилизованные из Иркутской области. Медики будут работать в учебной части, проводя медосмотры. Об этом рассказали в правительстве Приангарья.
- В воинской части в Юрге они будут консультировать мобилизованных из Иркутской области, предъявляющих жалобы на состояние здоровья. При необходимости оказывать первичную медицинскую помощь, - пояснил главный врач Иркутской областной клинической больницы Петр Дудин.
Соответствующее распоряжение дал губернатор Игорь Кобзев. В составе бригады терапевт, стоматолог, офтальмолог, отоларинголог, хирург, психиатр и невролог. Напомним, если мобилизованному в учебной части стало плохо, а его состояние здоровья снизилось до категорий "Г" и "Д", то его отправляют обратно в регион как негодного к частичной мобилизации.
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