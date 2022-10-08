Два человека пострадали в дорожной аварии в Слюдянке

В Слюдянке перевернулся автомобиль с двумя пассажирами. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

В Слюдянке перевернулся автомобиль с людьми. Об этом сообщает пресс-служба сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительным данным, водитель Тойоты Авенсис не справился с управлением автомобиля, съехал с проезжей части и наехал на теплотрассу. В результате чего автомобиль перевернулся, говорится в сообщении ведомства.

Серьезная авария произошла на улице Перевальская. На место происшествия оперативно выехали экстренные службы города. Обошлось без жертв. Известно, что управлял иномаркой парень. Также в салоне машины находилась девушка-пассажир. В результате ДТП, им обоим потребовалась помощь медицинских работников. Сам автомобиль, вероятнее всего, уже не подлежит восстановлению. Сотрудники ГИБДД выясняют все детали произошедшего.