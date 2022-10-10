Больше двух миллионов рублей похитили мошенники у повара и учителя в Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мошенники продолжают наживаться на доверчивых людях. Так, накануне, 9 октября в полицию обратились сразу две жительницы Иркутской области. Первой аферисты позвонили 39-летней женщине из Усть-Кута. Сибирячка работает поваром вахтовым методом. Незнакомец по телефону представился сотрудником службы безопасности банка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Злоумышленник сообщил, что ее деньги пытаются похитить мошенники, - рассказали в ведомстве. - Для защиты денежных средств злоумышленник попросил перевести все сбережения на резервный счет. Поверив мошенникам, заявительница выполнила все условия собеседника, в результате чего лишилась денег. Общая сумма ущерба превысила 1 миллион 100 тысяч рублей.

Похожая ситуация произошла с учителем из Тайшетского района. Она тоже стала жертвой лжебанкиров. Для якобы сохранности финансов ее уговорили взять кредит и перевести деньги на резервный счет. Женщина отправила с помощью банкомата больше миллиона рублей.

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