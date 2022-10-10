Бывший спецназовец из Иркутской области стал героем нового шоу на ТНТ

Фото: пресс-служба ТНТ

Уроженец Иркутской области Константин Белов стал героем нового развлекательного шоу на ТНТ "Влюбись, если сможешь". Константин раньше служил в спецназе и профессионально занимался тайским боксом. После он переехал в Москву и стал личным тренером по фитнесу. Он рассказал, что раньше был женат, брак стал самым болезненным периодом в его жизни. Теперь он хочет найти новую любовь на телеканале.

- В новом реалити-шоу телеканала ТНТ 11 участников ищут свою любовь на роскошной вилле в Кейптауне. Помимо любви, молодые люди могут сорвать еще один солидный куш – большой денежный приз, который стоит на кону. Разобраться в себе и своих отношениях, а также проверить, насколько честными являются их намерения, участникам помогут ведущие Анна Хилькевич и Марина Кравец. Премьера нового шоу "Влюбись, если сможешь", состоится на телеканале ТНТ 10 октября в 23:00, - рассказали в пресс-службе ТНТ.

Победить в проекте можно только в паре, пройдя через ряд испытаний.

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