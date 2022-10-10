За неделю врачи Иркутской области зафиксировали 15,7 тысячи случаев заражения ОРВИ

Больше половины из зараженных - дети Фото: Олег УКЛАДОВ

В Иркутской области за неделю ОРВИ заболели 15,7 тысячи человек, это почти на 35% ниже эпидемиологического порога. Приангарье месяц назад очень близко подошло к отметке, когда заболеваемость могла перерасти в настоящую эпидемию, однако постепенно уровень заболеваемости начал спадать. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

- Более 65% заболевших составляют дети до 14 лет. Положительный темп прироста заболеваемости отмечается среди взрослого населения, а также среди детей от 3 до 6 лет. Среди детей от 0 до 2 лет и от 7 до 14 лет отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости, - рассказали в ведомстве.

Сейчас в регионе реализуется кампания вакцинации от гриппа. К 10 октября в Приангарье привили более 305 тысяч человек, среди них 116,9 тысячи детей разных возрастов. Иммунизацию проводят в образовательных учреждениях, где обычно особенно активно заболевают ОРВИ.

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