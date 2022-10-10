10 октября стартовали выплаты 100 тысяч рублей мобилизованным из Иркутской области

Как и обещали, выплаты начались на этой неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области начали выплаты 100 тысяч рублей семьям мобилизованных жителей региона. В учебных центрах проверили списки тех, кто сейчас проходит подготовку и тех, кто подал заявки на соцпомощь. Семьи уже начали получать средства. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

- По моему поручению в Новосибирском высшем военном училище работают сотрудники министерства соцразвития и военного комиссариата Иркутской области. Совместно они актуализировали списки мобилизованных граждан, включенных в состав части. На сегодняшний день отработано порядка 1600 человек. Мобилизованные, направленные на дополнительное медицинское обследование, в списки не включены, - цитирует организация губернатора Игоря Кобзева.

Сейчас все мобилизованные считаются контрактниками. Сейчас в военных комиссариатах формируют списки тех, кто должен получать ежемесячные выплаты.

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