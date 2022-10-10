Для детей Иркутска открыли отделение реабилитации в детской поликлинике медсанчасти ИАПО

Реабилитацию могут пройти дети с ДЦП, заболеваниями дыхательной системы и т.д. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В детской поликлинике медицинской санитарной части ИАПО открыли направление реабилитации для детей, учреждение получило соответствующую лицензию. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.

- В медицинском учреждении уже начал работу амбулаторно-поликлинический этап реабилитации, который показан детям с различными патологиями, в том числе с ДЦП, заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнью лор-органов и органов пищеварения, - сказано в сообщении ведомства.

Для реабилитации задействовали около 30 кабинетов и бассейн. Получить возможность проходить реабилитацию можно при наличии направления врача.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что за прошедшую неделю в регионе ОРВИ заболели 15,7 тысячи человек, среди них 64% - дети до 14 лет. Болеют люди разных возрастов, очагами заражения стали общественные места, например, школы, детсады, рабочие места.

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