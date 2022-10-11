Запланировано отключение цифрового телевидения в Иркутской области 11-20 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение цифрового телевидения в Иркутской области 11-20 октября пройдет для проведения профилактических работ. Расскажем, какие города и поселки оно затронет. Стоит отметить, что не только из-за профилактики возможны сбои, до 20 числа во временной промежуток с 13.18 до 14.17 во всех населенных пунктах Приангарья вероятны кратковременные перерывы трансляции продолжительностью до 17 минут в сутки. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Отключение цифрового телевидения в Иркутской области 11-20 октября

Итак, сначала профилактику проведут в Нижнеудинском районе – поселке Замзор, в Качугском районе – селе Манзурка, В Осинском районе – в населенном пункте Лузгина. Отключения вещания там возможны 11 октября с 11.00 до 17.00.

12 октября отключение цифрового телевидения в Иркутской области запланировано в Нижнеилимском районе – Чистополянский, Усть-Кутском районе – Янталь, в Чунском районе – Веселый, в Эхирит-Булагатском районе – Гаханы, в Тулунском районе – Икей. Там телевизоры перестанут показывать также с 11.00 до 17.00.

13 октября отключение цифрового телевидения в Иркутской области намечено в деревне Мишелевка Усольского района и деревне Новобалтурино в Чунском районе, в Нукутском районе отключат Хареты. Профилактические работы уложатся в срок с 11.00 до 17.00.

14 октября без вещания окажутся жители Енисея в Осинском районе, Качуга в Качугском районе и Янгеля в Нижнеилимском. Время то же – с 11.00 до 17.00.

В городах Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск и Иркутск, а также деревне Байроновка в Тайшетском районе профилактика на сети пройдет одновременно – 17 октября с 03.00 до 12.00 .

Внимание! Время указано иркутское.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08