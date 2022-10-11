В Братске тату-мастер нарисовал граффити с Данилой Багровым из фильма «Брат». Фото: личный архив Дениса Козак

Портрет Сергея Бодрова в образе главного героя фильма «Брат» Данилы Багрова появился на фасаде здания на улице Комсомольской в Братске. Автором изображения стал опытный тату-мастер Денис Козак. Корреспонденту «КП»-Иркутск» сибиряк признался, что впервые попробовал себя в роли художника стрит-арта.

Эскиз на стену мужчина нанес 19 сентября, накануне 20-летия со дня смерти знаменитого актера. По словам самого Дениса, это вышло случайно. На создание работы у тату-мастера ушло 6 часов. Весной изображение решено дополнить уже крылатой фразой «В чем сила, брат?».

Весной изображение доработают. Фото: личный архив Дениса Козак

Напомним, в июне граффити с портретом известного режиссера, сценариста, телеведущего и киноактера Сергея Бодрова-младшего появилось в центре Черемхово. Изображение расположено на фасаде дома по адресу улица Чапаева, 17А.

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