1,4 тысячи временных рабочих мест создали для стабилизации рынка труда Иркутской области

В мероприятии приняли участие 54 работодателя Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области сообщили, что в регионе создали 1,4 тысячи временных рабочих мест для тех, кто находится под риском сокращения. Формирование таких вакансий нужно для стабилизации рынка труда. При этом ущерба для работодателей нет: они получают компенсации за каждого работника. Сейчас временные места создали 54 работодателя.

- Мы реализовали ряд мероприятий с точки зрения поддержки рынка. Прежде всего – это временные работы, которые организуются работодателем для своих же работников, находящихся под риском увольнения, что позволяет сохранить занятость на период адаптации предприятий к новым производственным и логистическим условиям и поддерживает доходы работников, привлекая их к той работе, которая не соотносится с его основным видом деятельности, - заявил министр труда и занятости региона Кирилл Клоков.

Отметим, губернатор Иркутской области поручил провести мероприятия по стабилизации рынка труда.

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