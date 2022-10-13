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Политика13 октября 2022 7:48

Военные объяснили, как продолжится частичная мобилизация в Иркутской области

Военком Иркутской области: Частичная мобилизация продолжится в случае необходимости
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Военные объяснили, как продолжится частичная мобилизация в Иркутской области.

Военные объяснили, как продолжится частичная мобилизация в Иркутской области.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Один из самых важных вопросов, которые точно волнуют многих - продолжится ли частичная мобилизация в Иркутской области или план выполнен - и на этом можно поставить точку? О том, какая ситуация складывается на этот момент, рассказал военком Иркутской области Евгений Фуженко.

Частичная мобилизация в Иркутской области: сроки

- План по частичной мобилизации Иркутская область выполнила еще 29 сентября, - отметил Евгений Фуженко. - Сейчас военкоматы занимаются сверкой и учетом пребывающих в запасе. В дальнейшем по указанию Генштаба мы будем призывать еще какое-то количество военнообязанных. Однако массовых оповещений об этом больше проводиться не будет.

Напомним, также военком разъяснил, что действие указа о частичной мобилизации прекращается с указом о демобилизации призванных на военную службу. Кроме того, заявлено, что решением Генштаба в дальнейшем будет дана отсрочка отцам троих детей.