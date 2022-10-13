Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 7:52

После жалоб жителей Эхирит-Булагатского района появится новый автобусный маршрут

Прокуратура через суд добилась создания муниципального маршрута
Дарья БОЛЕСОВА
Теперь жители отдаленных поселков могут нормально передвигаться по району

Теперь жители отдаленных поселков могут нормально передвигаться по району

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В прокуратуре Иркутской области сообщили, что суд удовлетворил ее иск об организации нового транспортного маршрута для жителей Эхирит-Булагатского района. Они давно жаловались на то, что невозможно уехать из отдаленных частей района, приходится пользоваться услугами частных перевозчиков.

- На этом основании прокурором района в суд направлено исковое заявление с требованием организовать регулярный муниципальный автобусный маршрут по направлению «п. Усть-Ордынский – д. Хабаровск – с. Ново-Николаевск – д. Муромцовка», - рассказали в ведомстве.

Суд удовлетворил иск и указал администрации муниципалитета заняться данным вопросом. Когда решение вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его выполнение.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что Приангарье может стать пилотным регионом для беспилотного общественного транспорта. Федеральные власти хотят установить экспериментальный правовой режим на три года, чтобы регионы занимались разработкой высокоточных цифровых технологий и пробовали использовать транспорт без водителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти объяснили, будет ли вторая волна мобилизации в Бурятии

В Бурятии зафиксировали небольшой недобор по частичной мобилизации (подробнее)