После жалоб жителей Эхирит-Булагатского района появится новый автобусный маршрут

Теперь жители отдаленных поселков могут нормально передвигаться по району Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В прокуратуре Иркутской области сообщили, что суд удовлетворил ее иск об организации нового транспортного маршрута для жителей Эхирит-Булагатского района. Они давно жаловались на то, что невозможно уехать из отдаленных частей района, приходится пользоваться услугами частных перевозчиков.

- На этом основании прокурором района в суд направлено исковое заявление с требованием организовать регулярный муниципальный автобусный маршрут по направлению «п. Усть-Ордынский – д. Хабаровск – с. Ново-Николаевск – д. Муромцовка», - рассказали в ведомстве.

Суд удовлетворил иск и указал администрации муниципалитета заняться данным вопросом. Когда решение вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его выполнение.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что Приангарье может стать пилотным регионом для беспилотного общественного транспорта. Федеральные власти хотят установить экспериментальный правовой режим на три года, чтобы регионы занимались разработкой высокоточных цифровых технологий и пробовали использовать транспорт без водителя.

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