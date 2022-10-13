Как записаться добровольцем на СВО, рассказали иркутские военные. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

План по набору мобилизованных был выполнен в Иркутской области еще в конце сентября. Однако сейчас продолжается учет и составление списков потенциальных новобранцев. А также идет запись добровольцев, их тоже достаточно много. Об этом рассказал военком Иркутской области Евгений Фуженко.

- На портале Госуслуг есть возможность подать заявление на службу добровольцем и участие в СВО, - отметил Евгений Фуженко. - За истекшее время подано около 1, 5 тысяч заявлений. На тысячу из них уже направлены ответы. Обработка документов происходит постоянно.

Вопросов о том, как записаться добровольцем на контракт, во время прямого эфира было достаточно много. В том числе и от тех, кто в армии совсем не служил, но имеет достаточно высокую категорию годности и подходящий возраст.