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Политика13 октября 2022 8:22

Как записаться добровольцем на СВО, рассказали иркутские военные

На портале Госуслуг уже оставили заявления около 1, 5 тысяч добровольцев из Иркутской области
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Как записаться добровольцем на СВО, рассказали иркутские военные.

Как записаться добровольцем на СВО, рассказали иркутские военные.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

План по набору мобилизованных был выполнен в Иркутской области еще в конце сентября. Однако сейчас продолжается учет и составление списков потенциальных новобранцев. А также идет запись добровольцев, их тоже достаточно много. Об этом рассказал военком Иркутской области Евгений Фуженко.

- На портале Госуслуг есть возможность подать заявление на службу добровольцем и участие в СВО, - отметил Евгений Фуженко. - За истекшее время подано около 1, 5 тысяч заявлений. На тысячу из них уже направлены ответы. Обработка документов происходит постоянно.

Вопросов о том, как записаться добровольцем на контракт, во время прямого эфира было достаточно много. В том числе и от тех, кто в армии совсем не служил, но имеет достаточно высокую категорию годности и подходящий возраст.