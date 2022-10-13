Поликлинику начали проектировать в рабочем поселке Маркова в Иркутском районе. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Поликлинику для детей и взрослых через два-три года построят в рабочем поселке Маркова в Иркутском районе. Проектирование здания уже началось.

- Строить поликлинику будем в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», - рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. - Население в Иркутском районе растет стремительно, мы должны это учитывать и обеспечить жителей качественной и своевременной медпомощью,

Осуществляющий полномочия министра здравоохранения региона Алексей Шелехов сообщил, что в новом медучреждении будут обустроены отделения для проведения консультаций и диагностики, профилактики, физиотерапии, терапии, стоматологии и другие. Также предполагается открыть в поликлинике конференц-зал для организации консилиумов, в том числе с использованием телемедицины.

Что важно, возле здания обустроят достаточное количество парковок, а дороги сделают удобными для подъезда на автомобилях. На входе в детское отделение обустроят теплую колясочную.

Сейчас жители Иркутского района получают медицинскую помощь в поликлинике в Луговом, во врачебной амбулатории в Маркова и фельдшерско-акушерском пункте в Пади Мельничной.