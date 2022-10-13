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Общество13 октября 2022 9:02

В Иркутской области выполнили план по частичной мобилизации до новых указаний Генштаба

Все, кто получил повести, отправились в учебные части до 29 сентября
Дарья БОЛЕСОВА
План по мобилизации выполнили

План по мобилизации выполнили

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военный комиссар региона Евгений Фуженко во время прямого эфира о ходе мобилизации рассказал, что отправка мобилизованных завершилась к 29 сентября. Все, кто получил повестки, уже находятся в учебных центрах. Это значит, что план по мобилизованным регион выполнил.

- Оповещение в настоящее время не проводится. В дальнейшем мы будем действовать по указаниям Генерального штаба, который в зависимости от обстановки наделен полномочиями менять количество граждан призывающих на военную службу по мобилизации, - пояснил Фуженко.

Сейчас военкоматы занимаются сверкой и учетом пребывающих в запасе. Также военный комиссар заявил, что действие указа о частичной мобилизации прекращается с указом о демобилизации призванных на военную службу. Кроме того, заявлено, что решением Генштаба в дальнейшем будет дана отсрочка отцам троих детей.

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