В Иркутской области выполнили план по частичной мобилизации до новых указаний Генштаба

План по мобилизации выполнили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военный комиссар региона Евгений Фуженко во время прямого эфира о ходе мобилизации рассказал, что отправка мобилизованных завершилась к 29 сентября. Все, кто получил повестки, уже находятся в учебных центрах. Это значит, что план по мобилизованным регион выполнил.

- Оповещение в настоящее время не проводится. В дальнейшем мы будем действовать по указаниям Генерального штаба, который в зависимости от обстановки наделен полномочиями менять количество граждан призывающих на военную службу по мобилизации, - пояснил Фуженко.

Сейчас военкоматы занимаются сверкой и учетом пребывающих в запасе. Также военный комиссар заявил, что действие указа о частичной мобилизации прекращается с указом о демобилизации призванных на военную службу. Кроме того, заявлено, что решением Генштаба в дальнейшем будет дана отсрочка отцам троих детей.

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