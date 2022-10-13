План по отправке мобилизованных в Иркутской области выполнили до 29 сентября. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

План по призыву мобилизованных был выполнен еще 29 сентября. Об этом заявил в прямом эфире 13 октября военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко.

- Однако Генеральный штаб может изменить число тех, кто должен быть призван в рамках частичной мобилизации - такие полномочия у военных есть, - отметил Евгений Фуженко.

Сейчас в Иркутской области проводят учет и сверку информации о жителях региона, которые пребывают в запасе на военную службу. Что касается отсрочек, то решения о них принимает призывная комиссия муниципалитета.

Заметим, что военный комиссар обратил внимание, что в дальнейшем при частичной мобилизации по решению Генштаба такие отсрочки будут предоставляться многодетным жителям региона, у которых трое детей. Изменения в законодательство по этому поводу не внесены, это инициатива военных.