ЗС: ускоренная профподготовка снизит дефицит кадров в условиях мобилизации.

На заседании депутатского штаба в ЗС обсуждались вопросы влияния частичной мобилизации на экономику и рынок труда Иркутской области. По информации правительства, пока значительных колебаний в экономике нет. Однако нужно учитывать факторы, которые могут возникнуть. В частности, это дефицит кадров, например, на предприятиях, где работают бульдозеристы, водители дорожных машин и другой спецтехники.

- Опасения не беспочвенные, - прокомментировал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. - Призываются грамотные специалисты с большим опытом работы. К примеру, для фермерских хозяйств, где механизаторы и трактористы на счету, это может быть чувствительным. Необходимо заняться разработкой программ, чтобы обеспечить социальную стабильность и работу предприятий.

Депутат Ирина Синцова обратила внимание представителей правительства, что водители школьных автобусов - штучные специалисты и если их мобилизируют, то некому будет возить детей. Вице-спикер Кузьма Алдаров отметил, что помощь потребуется сельскому хозяйству с уборочной кампанией. Есть также случаи мобилизации дефицитных кадров в образовании и здравоохранении.

- В регионах уже создаются центры по ускоренной профессиональной подготовке. Например, программа трудовой мобилизации студентов в Кемеровской области. Это позволяет быстро подготовить специалистов, которые востребованы, - добавил Александр Ведерников.