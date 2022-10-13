Дорогу Усть-Кут - Уоян закрыли для грузовиков до 31 октября из-за дождей

Дорогу размыло дождями так, что ее конструкция нарушилась
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Иркутской области сообщили об ограничениях, которых ввели на дороге Усть-Кут - Уоян. Для грузоподъемного транспорта направление будет закрыто круглосуточно. Причиной стало плохое состояние трассы.
- С 14 октября до 31 октября временно ограничат движение на автодороге Усть-Кут-Уоян с 26-46 км и с 72-79 км. Ограничение движение распространяется на грузовые автомобили и составы транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3.5 тонн, - рассказали в министерстве.
Дорогу размыло дождями так, что ее конструкция нарушилась, теперь машины просто увязнуть в грязи и глине. Помимо этого трассу разбили грузовики, которые ездили здесь все лето и начало осени.
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