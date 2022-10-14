Как ощущалось землетрясение 14 октября в городах Иркутской области

Этим утром сильные подземные толчки напугали большую часть Приангарья и Бурятии. Эпицентр зарегистрировали в акватории Байкала, недалеко от поселка Большое Голоустное. Где же землетрясение 14 октября в Иркутской области ощущалось сильнее всего? В областном центре, сообщают ученые Байкальского филиала Геофизической службы РАН. Такими же интенсивными толчки были в иркутском садоводстве Черемушки и Гусиноозерске в Бурятии.

Землетрясение 14 октября в Иркутской области

- От 4 до 5 баллов по шкале сейсмической активности-17 зафиксировали в селах и поселках: Урик, Тырган, Хомутово, Маркова, Баклаши, Грановщина, Мамоны, а также в городах Шелехов и Ангарск. В Бурятии толчки такой силы зарегистрировали в Улан-Удэ и Сосновом Бору.

4 балла ощущались в Мегете и Саянске, 3-4 балла в Тулуне и селе Еланцы, 3 балла в поселке Балаганск. При этом в части городов жители землетрясение 14 октября в Иркутской области не почувствовали.

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