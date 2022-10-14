Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2022 1:49

Видео землетрясения 14 октября в Иркутске появилось в сети

Читатели поделились с "Комсомолкой" видео землетрясения 14 октября в Иркутске
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Видео землетрясения 14 октября в Иркутске появилось в сети

Видео землетрясения 14 октября в Иркутске появилось в сети

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Приангарья и Бурятии до сих пор приходят в себя после бодрящего начала утра. Подземные толчки почувствовали в областном центре, здесь ощущалось 5 баллов. В Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах от 3 до 5 баллов. В сети появились первые видео землетрясения 14 октября в Иркутске. Традиционно пользователи сети делятся кадрами с трясущимися люстрами и полками.

Видео землетрясения 14 октября в Иркутске

- Сегодня утром, 14 октября, в 8:54 зафиксировано сейсмособытие. С последующими афтершоками. Эпицентр землетрясения - в акватории озера Байкал, в 19 км восточнее поселка Большое Голоустное Иркутского района, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Эпицентр.

Эпицентр.

Также сибиряков просят не создавать слухи и не делиться догадками о возможных следующих толчках, так как предсказать такое невозможно. В региональном МЧС развернут оперативный штаб, организовано взаимодействие с едиными дежурными диспетчерскими службами районов. Наличие разрушений уточняется.

Видео землетрясения 14 октября в Иркутске:

КАРТИНА ДНЯЗемлетрясение в Иркутске