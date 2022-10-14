Видео землетрясения 14 октября в Иркутске появилось в сети Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Приангарья и Бурятии до сих пор приходят в себя после бодрящего начала утра. Подземные толчки почувствовали в областном центре, здесь ощущалось 5 баллов. В Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах от 3 до 5 баллов. В сети появились первые видео землетрясения 14 октября в Иркутске. Традиционно пользователи сети делятся кадрами с трясущимися люстрами и полками.

Видео землетрясения 14 октября в Иркутске

- Сегодня утром, 14 октября, в 8:54 зафиксировано сейсмособытие. С последующими афтершоками. Эпицентр землетрясения - в акватории озера Байкал, в 19 км восточнее поселка Большое Голоустное Иркутского района, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Эпицентр.

Также сибиряков просят не создавать слухи и не делиться догадками о возможных следующих толчках, так как предсказать такое невозможно. В региональном МЧС развернут оперативный штаб, организовано взаимодействие с едиными дежурными диспетчерскими службами районов. Наличие разрушений уточняется.

Видео землетрясения 14 октября в Иркутске: