Четыре грузовика с мусором вывезли с территории «Птичьей гавани» в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Больше 60 человек приняли участие в субботнике на особо охраняемой территории «Птичья гавань», расположенной в Ленинском округе Иркутска. На борьбу с мусором вышли студенты иркутских университетов и колледжей, специалисты отдела экологической безопасности и контроля мэрии, а также команда молодежного экологического центра им. В.П. Брянского. Как результат: вывезено четыре КАМАЗа с отходами. Два из них были наполнены шинами. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– Субботник организован по инициативе иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы. Традиционно мы проводим масштабную уборку в «Птичьей гавани» дважды в год: весной и осенью. Когда растает снег, здесь будет чисто и птицы, которые к нам прилетят, снова начнут здесь гнездиться, – отметила заместитель начальника отдела экологической безопасности и контроля департамента городской среды администрации Иркутска Валентина Сафонова.

Напомним, на территории гавани установлены камеры видеонаблюдения. Организаторов свалок ждут штрафы. На 228 га земли обитают 210 видов, 35 из которых значатся в «Красных книгах» России и Иркутской области.

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