Пользователи сети поделились подробностями о землетрясении 14 октября в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Признавайтесь, кто сегодня проснулся не по будильнику?", - пишет в комментариях под постом с кадрами момента подземных толчков, зафиксированных 14 октября, иркутянин. Их сила в областном центре достигала 5 баллов, однако спокойствию некоторых остается только позавидовать. Так, в соцсетях активно обсуждают видео, на котором в квартире с грохотом трясутся шкаф и сушилка для белья. При этом авторы ролика наблюдают за этим, лежа на кровати, лишь приговаривая: "Трясет, трясет". Подробности о землетрясении 14 октября в Иркутске сибиряки продолжают рассказывать в комментариях к публикациям и чатах.

Подробности о землетрясении 14 октября в Иркутске

- Блин, я в это время бежала к двери, а они спокойно на кровати снимают.

- Мы тоже лежали, но я встать не могла...от страха.

- У меня кошка даже не проснулась! Видимо, привыкла.

- Они еще снять успели, побеседовать. Я про телефон вспомнила уже в двери и возвращаться не рискнула, - делятся пользователи сети.

Также просторы интернета заполонили фото и видео массовой эвакуации из школ, колледжей, вузов, а также студенческих общежитий. Сразу же после первого толчка ребят вывели на улицу.

- Было очень страшно, тряслись парты и доски, поэтому решили эвакуироваться, - рассказала корреспонденту "КП"-Иркутск" студентка Байкальского госуниверситета Полина Савенко. - Все вышли во двор и несколько минут ожидали новых толчков. Через 15 минут вернулись на пару.

Эвакуация Иркутского техникума архитектуры и строительства. Фото: Екатерина Мелентьева

Сильнее всего ощутили землетрясение в Большом Голоустном, эпицентр находился от поселка лишь в 19 километрах, в акватории Байкала. Однако, как признаются местные жители, для них это уже перестало быть чем-то необычным.

- Нас часто трясет, - говорит Тимур. - К примеру, весной, когда эпицентр располагался на дне Байкала, землетрясение сопровождалось мощным гулом. Сейчас родственники осматривают дома, вдруг что сломалось.

Напомним, в 8:54 14 октября в Приангарье и Бурятии были зафиксированы подземные толчки продолжительностью в несколько секунд. Землетрясение зарегистрировано с магнитудой 5.6-5.9 ( в зависимости от территории), энергетический класс составил 14.5, эпицентр был в районе города Бабушкин, в акватории Байкала - в 60 километрах от Листвянки, в 90 километрах от Иркутска. Толчки в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах были 3-5 баллов. Пока сообщений о каких-либо разрушениях не поступало. Остальные подробности о землетрясении 14 октября в Иркутске ищите в материалах "КП".

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