Слухи об исключительной силе землетрясения в Иркутске 14 октября опровергают сейсмологи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение утром в пятницу так напугало иркутян, что по городу сразу поползли слухи, что таких сильных толчков не было уже давно. Некоторые телеграмм-каналы перепутав показатели магнитуды колебаний с их интенсивность, даже успели предположить, что это землетрясение стало одним из самых мощных в современной истории России. Чтобы узнать, какой была точная сила землетрясения в Иркутске 14 октября, за разъяснениями «Комсомолка» обратилась к директору Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елене Кобелевой.

Точная сила землетрясения в Иркутске 14 октября

- Если бы магнитуда этого землетрясения действительно была бы 7.9 – тогда действительно оно стало бы одним из самых мощных, но 7.9 – это расчетная интенсивность в эпицентре – она измеряется в баллах, до Иркутска дошло 5 баллов, - поясняет специалист. – А магнитуда в эпицентре была 5.9. По расчетам наших специалистов, в Байкальской рифтовой зоне таких показаний магнитуды, как 7.9, даже не может быть.

Так стала известна точная сила землетрясения в Иркутске 14 октября. Кстати, именно движение земной коры в районе Байкальской рифтовой зоны вызвало колебания земли. Эпицентр был в 90 километрах от Иркутска, в 60-ти от поселка Листвянка в акватории Байкала – недалеко от города Бабушкин в Бурятии, где этим утром также ощутили движение земной коры. Самые сильные толчки там были в городе Гусиноозерск – также, как в Иркутске – 5 баллов. В столице республики зафиксировано землетрясение силой 4-5 баллов.

В Иркутской области сильными толчки до 4-5 баллов были также в населенных пунктах Марково, Урик, Хомутов, Шелехов, Ангарск, Баклаши, Грановщина, Сосновый Бор, Тырган. В Приангарье развернут оперативный штаб, организовано взаимодействие с едиными дежурными диспетчерскими службами районов. В Бурятии задействовано 125 рабочих групп для обследования объектов в населенных пунктах.

В самом же Иркутске о последствиях землетрясения уже сообщили – подробности.

Эпицентр был в акватории Байкала. Фото: Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН

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