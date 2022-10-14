За сутки врачи Иркутской области подтвердили 235 новых случаев COVID-19

За день от вируса скончался один человек
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
К 14 октября в Иркутской области положительный тест на коронавирус получили 235 человек разных возрастов. Больше всего зараженных обнаружили в Иркутске. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 347,2 тысячи человек. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
- Зарегистрировано 8785 (+1) летальных случаев, 836 (+1) случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - рассказали в пресс-службе.
Всего с начала эпидемии болезнь смогли победить 336,5 тысячи жителей Приангарья. До сих пор десятки пациентов находятся в стационарах с серьезными симптомами болезни, большинство инфицированных - на амбулаторном лечении дома.
За последние недели уровень суточной заболеваемости стабилизировался, прирост не превышает трехсот человек в сутки. Еще в начале сентября каждый день врачи фиксировали около тысячи случаев заражения COVID-19.
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