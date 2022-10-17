СК завел уголовное дело из-за исчезновения пенсионера в Осинском районе. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Больше двух недель в Приангарье продолжаются поиски без вести пропавшего Сахарова Владимира Михайловича. 68-летний мужчина проживает в селе Бильчир Осинского района. 1 октября он вышел из дома по адресу улицы Шерстобитова, 12-2, сел за руль своего автомобиля марки Toyota Nadia и уехал в неизвестном направлении. С этого момента пенсионер больше не выходил на связь с близкими. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- В производстве Боханского межрайонного следственного отдела находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), по факту безвестного исчезновения пенсионера, - отметили в ведомстве.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Сахарова, просьба сообщить об этом в Боханский МСО СУ СК России по Иркутской области.

Приметы пропавшего: на вид 65-70 лет, рост 170 см, телосложение среднее, азиатской внешности, лицо круглое, глаза карие, волосы короткие с проседью.

На момент исчезновения был одет: свитер серого цвета, брюки темно-серого цвета, туфли черного цвета.

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