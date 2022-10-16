Военком Иркутской области: Для выезда за границу мужчинам нужна справка из военкомата. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В условиях частичной мобилизации за границу мужчинам призывного возраста уехать за границу в отпуск просто так уже нельзя. Хотя и запрета на выезд не существует. Нужна справка из военкомата для выезда за границу. Об этом в прямом эфире рассказал военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко.

Справка из военкомата для выезда за границу в Иркутской области: кому нужна, как получить

– Если гражданин находится в запасе и стоит на учете в военном комиссариате, то согласно возрастной категории, ему выезд за границу для него ограничен, - отметил Евгений Фуженко. - По этому поводу у нас есть соответствующие указания, практика, работаем напрямую с пограничниками.

Но это, конечно, не значит, что за границу никак не выехать. Просто для этого военнообязанному, в том числе и из Иркутской области, нужна справка из военкомата, где он стоит на учете.

- Для выезда за границу необходима справка установленного образца, которую нужно получить в военном комиссариате того населенного пункта, где человек находится на учете, - добавил военком. - Там проверяют категорию годности, военно-учетную специальность. А в дальнейшем все зависит от того, нуждается ли Министерство обороны в данной военно-учетной специальности. В зависимости от этого и будет принято решение, выдавать необходимую для выезда за границу справку или нет.

Напомним, также во время прямого эфира было заявлено, что план приема по частичной мобилизации в регионе был выполнен 29 сентября, но, по решению Минобороны, может быть допнабор ( так было в Бурятии), однако под него точно не подпадают отцы троих детей, которых впоследствии решено не призывать.

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