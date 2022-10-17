В Иркутске полиция разыскивает двух возможных похитителей женской сумочки

Молодые люди попали на камеры видеонаблюдения Фото: ГУ МВД по Иркутской области

МВД Иркутской области объявило в розыск двух молодых иркутянина, они попали на камеры видеонаблюдения. Ищут их в качестве возможных похитителей женской сумочки. По предварительной версии, они взяли оставленную на несколько минут сумку, когда хозяйка отошла из заведения.

- Девушка в вечернее время 16 сентября находилась в одном из ресторанов быстрого обслуживания, расположенных недалеко от остановки общественного транспорта «Фортуна». Там оставила сумку с личными вещами, после чего, вернувшись в заведение, не обнаружила оставленное имущество, - пояснили, что произошло, в пресс-службе ведомства.

Молодым людям настоятельно предложили прийти в отдел полиции самостоятельно. Однако, если кто-то располагает информацией о местонахождении иркутян, можно позвонить по телефонам 8 (924) 828-83-33, 8 (3952) 21-36-00, 02 (102 – с номеров любого оператора сотовой связи).

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