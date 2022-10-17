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Общество17 октября 2022 8:54

В Иркутской области ребенку выплатят 30 тысяч рублей после укуса бездомной собаки

Родители потребовали моральную компенсацию
Дарья БОЛЕСОВА
Прокуратура помогла матери несовершеннолетнего добиться компенсации от администрации

Прокуратура помогла матери несовершеннолетнего добиться компенсации от администрации

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В небольшом селе Бильчир, которое находится в Осинском районе Иркутской области, несовершеннолетнего укусила бездомная собака. Она ходила по улицам и агрессивно вела себя по отношению к прохожим. Ребенок обратился к врачу с раной кисти правой руки. Мать решила не закрывать на это глаза и обратилась в прокуратуру.

- На этом основании прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда, причиненного ребенку в результате укуса безнадзорного животного. Осинский районный суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу несовершеннолетнего в лице его законного представителя компенсацию в размере 30 тыс рублей, - рассказали в надзорном ведомстве Приангарья.

Теперь прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что МВД Иркутской области объявило в розыск двух молодых иркутянина, они попали на камеры видеонаблюдения. Ищут их в качестве возможных похитителей женской сумочки. По предварительной версии, они взяли оставленную на несколько минут сумку, когда хозяйка отошла из заведения.

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