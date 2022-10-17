В Иркутской области ребенку выплатят 30 тысяч рублей после укуса бездомной собаки

Прокуратура помогла матери несовершеннолетнего добиться компенсации от администрации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В небольшом селе Бильчир, которое находится в Осинском районе Иркутской области, несовершеннолетнего укусила бездомная собака. Она ходила по улицам и агрессивно вела себя по отношению к прохожим. Ребенок обратился к врачу с раной кисти правой руки. Мать решила не закрывать на это глаза и обратилась в прокуратуру.

- На этом основании прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда, причиненного ребенку в результате укуса безнадзорного животного. Осинский районный суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу несовершеннолетнего в лице его законного представителя компенсацию в размере 30 тыс рублей, - рассказали в надзорном ведомстве Приангарья.

Теперь прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что МВД Иркутской области объявило в розыск двух молодых иркутянина, они попали на камеры видеонаблюдения. Ищут их в качестве возможных похитителей женской сумочки. По предварительной версии, они взяли оставленную на несколько минут сумку, когда хозяйка отошла из заведения.

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