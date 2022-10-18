Поиски пропавшего после ДТП хабаровского автопутешественника завершены в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Несколько дней полицейские Иркутской области разыскивали пропавшего в регионе автопутешественника из Хабаровска. Он пропал в Приангарье после того, как его внедорожник с прицепом в виде автодома попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В субботу, 15 октября, к нам обратилась дочь автопутешественника, она заявила, что отец возвращался из Санкт-Петербурга домой в Хабаровск, в Иркутской области попал в ДТП и теперь не выходит на связь, - говорят в полиции. – Мы выяснили, что в аварию мужчина попал 8 числа - не справился с управлением и внедорожник с прицепом перевернулись вблизи поселка Солзан. Госпитализация ему не потребовалась.

Куда пропал после этого и почему не звонил родным? Это и предстояло выяснить сотрудникам МВД. С поставленной задачей они справились. Оказалось, какое- то время хабаровчанин был в Слюдянском районе, его транспорт находился на специализированной стоянке, а телефон сломался во время аварии.

- Разыскиваемого нашли в аэропорту Иркутска, - рассказывают полицейские. - Путешественник приобрел билеты домой и этой ночью вылетел в родной регион.

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