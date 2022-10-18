15 млрд рублей на расширение производства самолетов МС-21 в Иркутске выделило правительство РФ. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

Поддержка отечественного авиапрома. На расширение производства самолетов МС-21 в Иркутске правительства России выделило 15 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Рассчитываем, что такая поддержка позволит авиапрому оперативно выйти на серийное производство в объеме не менее 36 лайнеров в год, - приводит слова председатель правительства России Михаил Мишустин пресс-служба регионального правительства. - Эти самолеты необходимы, прежде всего, для внутреннего рынка.

Глава Приангарья Игорь Кобзев считает, что принятие расширения о производстве самолетов не только ускорит импортозамещение, но и позволит создать в регионе новые рабочие места, будут развиваться смежные производства, что несомненно приведет к развитию экономики Иркутской области.

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