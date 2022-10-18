Расскажем, что можно нести в пункт сбора помощи для мобилизованных иркутян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Блогерский пункт сбора помощи мобилизованным из Иркутска на улице Байкальская, 244а продолжит работу до 19 октября. После окончания сбора из областного центра к месту прохождения военной подготовки наших земляков отправится еще одна фура с необходимым грузом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Ранее здесь собрали 1260 коробок и 85 мешков с термобельем, средствами личной гигиены, предметами для обустройства быта и другими вещами, - отмечают в мэрии. - Груз был доставлен в части, где проходят подготовку и боевое слаживание мобилизованные иркутяне, и распределен командирами на местах.

После того, как с бойцами встретился мэр Иркутска Руслан Болотов, список нужных вещей был скорректирован и сбор продлен до 19 октября. Отмечается, что теперь посылки будут выдаваться командирам подразделений под личную подпись.

Необходимые вещи, которые можно принести в пункт сбора помощи

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