В Иркутске проверяют обогреватели в домах в рамках месячника пожарной безопасности

Каждую неделю в муниципалитете происходят пожары Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска рассказали о работе сотрудников МЧС в рамках месячника пожарной безопасности. Ведомство вместе с сотрудниками администраций и других организаций проводят беседы с жителями города и проверяют электрооборудование.

- Особое внимание обращаем на техническое состояние электрооборудования, печного отопления, приборов, работающих на газе, уборку сухой растительности, ревизию и ремонт электрощитовых в помещениях общего пользования. Проверяем расселенные, неэксплуатируемые здания на территории города. Также проводим профилактические рейды на объектах теплоснабжения – проверяем, нет ли там посторонних, и ограничиваем туда доступ, - заявила глава отдела обеспечения безопасности и защиты населения мэрии Иркутска Наталья Вирейкина.

Недавно в регионе произошел пожар в многоквартирном доме. Во время происшествия героически себя проявили два обычных жителя Железногорск-Илимска. Они спасли мужчину из запертой квартиры, в которой был пожар, и эвакуировали жильцов дома.

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