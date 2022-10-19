Экс-главе Минздрава Иркутской области Ледяевой продлили арест до 24 января

Бывшая гава ведомства с конца января находится под арестом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службе Кировского районного суда Иркутска сообщили о продлении срока ареста для бывшего министра здравоохранения Приангарья Натальи Ледяевой до 24 января 2023 года. Такую же меру применили и к двум другим фигурантам уголовного дела, в том числе ее сыну. Как указано на официальном портале суда, следующее заседание состоится 31 октября. В графе мотивов переноса слушаний - "другие основания".

Наталья Ледяева проходит по статьям "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", "обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств" и еще двум похожим статьям. Бывшего министра обвиняют в мошенничестве при закупке медицинских масок в 2020 году, в пик пандемии. На поставках она похитила 25 миллионов рублей государственных денег.

В группе были замешаны шесть человек, против всех возбудили ряд уголовных дел. Их арестовали еще 27 января 2021 года, но, судя по данным суда, заседания регулярно откладывались.

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