На месте стадиона "Пионер" в Иркутске построят спортплощадку после покупки земли

Землю оценили в 82 млн рублей Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Управление капитального строительства Иркутска выставило на аукцион землю, на которой находится стадион "Пионер". Участок оценили в 82 миллиона рублей. Им заинтересовались многие предприниматели, но для его приобретения есть важное условие. Об этом сообщили в администрации Иркутска.

- Собственник земельного участка обязан возвести стадион с беговой дорожкой 60 на 30 метров, стандартную баскетбольную площадку размером не менее 28 на 15 метров, площадку для мини-футбола площадью не менее 25 на 16 метров. Кроме этого на территории организуют воркаут, зоны отдыха для взрослых, игровые площадки для детей, - рассказали в пресс-службе.

Все строительные работы должны закончить в период пять лет после покупки участка. Местные жители хотят получить новый стадион, на котором будет удобно заниматься спортом. Это едва ли не единственный крупный спортивный объект на весь микрорайон. Отметим, если собственник не выполнит условие договора, ему назначат штраф в 50 миллионов рублей.

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