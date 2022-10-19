Пенсионерка из Братска добилась компенсации путешествия на вертолете через суд

Суд удовлетворил иск прокуратуры Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В прокуратуре Иркутской области рассказали, что ведомство помогло пенсионерке из Братска восстановить свои социальные права. Она пыталась добиться компенсации за путешествие, которое совершила на вертолете. Женщина имеет законные основания на возмещение стоимости поездки на таком транспорте, но в уполномоченном органе ей отказали.

- Заявительница является неработающим пенсионером, проживающим в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. В 2022 году она приобрела туристическую путевку, которая предусматривала перелет к месту отдыха на вертолете, так как иными видами транспорта по запланированному маршруту добраться невозможно, - объяснили ситуацию в прокуратуре.

После отказа пенсионерка обратилась в правоохранительные органы. Тогда прокурор направил иск в Братский городской суд о компенсации для местной жительницы. После рассмотрения судья удовлетворил требование. Теперь надзорное ведомство проконтролирует возмещение расходов на путешествие для пенсионерки.

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