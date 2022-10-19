В Иркутской области обсудили заключение соцконтрактов на сессии Заксобрания

В регионе почти выполнили план по подписанию соцдоговоров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время 59 сессии Законодательного собрания Иркутской области депутаты приняли решение внести изменения в закон о предоставлении соцпомощи разным категориям населения. В частности, решили сократить сроки обращения граждан для заключения социальных контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания.

- Это (поправки в закон - прим. "КП-Иркутск") позволит сократить сроки обращения жителей для повторного заключения социального контракта с 5 до 3 лет. А для семей с доходом ниже прожиточного минимума, многодетных и семей с ребенком-инвалидом, а также семей с единственным родителем этот срок будет сокращен с 3 до 2 лет, - рассказали в организации.

За девять месяцев 2022 года план по соцконтрактам выполнили на 92% - это 2137 подписанных документов. Такой договор позволяет получить субсидии для формирования малого и среднего бизнеса, а также подсобного хозяйства.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что к началу 2022 года в Иркутской области уменьшилось число жителей трудоспособного возраста. Если в 2010 году их было 1 миллион 493 тысячи человек, то к 2022 году - 1 миллион 350 тысяч человек. Переводя в процентное соотношение, в 2010 году доля трудоспособного населения составляла 61,5%, к 2022 году - 57%.