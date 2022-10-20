Создавать новые производственные кластеры в рамках импортозамещения в Иркутской области предложил Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев представил предложения, как достичь технологического суверенитета, правлению Торгово-промышленной палаты РФ и заместителю министра промышленности и торговли России Алексею Груздеву.

- Необходимо каждому региону посмотреть, что ввозится в страну, и взять часть задач импортозамещения на себя. Например, Иркутская область сильна в химии, производстве лекарств, машиностроении, сфере лесопромышленного комплекса. Развитие этих направлений увеличат стоимость товаров импортозамещения к 2026 году в пять раз - с 42 до 220 млрд рублей, - сказал губернатор Игорь Кобзев.

Глава региона рассказал, что в области уже производится 24 вида продукции импортозамещения, например, картон, лак и краска, удобрения. Планируется нарастить объемы производства изделий из алюминия, кабельной продукции, оборудования для оснащения самолетов, осветительных приборов, металлопроката.

В качестве успешного примера Игорь Кобзев назвал завод, который единственный в стране выпускает лекарство против коронавируса, сейчас там планируют открыть цех по производству бронхолитиков. Или в Усть-Куте будет изготавливаться продукция из полимеров, которые сегодня заводязт из Азии, для машиностроения, медицины, тяжелой и легкой промышленности. Производится железо прямого восстановления в Черемховском районе, сэндвич-панели и металлоконструкции, а также мобильные здания и сооружения в Братске.

Наконец, один из самых известных проектов импортозамещения – производство отечественных лайнеров МС-21 на авиазаводе в Иркутске.

- Все комплектующие, включая двигатель, будут производиться в России. В регионе налажен выпуск кабельной продукции для самолетов, - отметил Игорь Кобзев. – У нас выстроена система работы, чтобы выполнить задачи по достижению технологического суверенитета. В правительстве действует штаб по обеспечению устойчивого функционирования экономики и Совет по импортозамещению.

А сотрудничать между регионами, обмениваться продукцией помогает сервис импортозамещения. Он помогает находить и закупать продукцию у наших производителей. Только из Иркутской области на платформе зарегистрировано 184 предприятия, признаны состоявшимися три тысячи тендеров по закупке комплектующих для выпуска импортозамещающей продукции.

Кроме того, производителей в Приангарье стараются поддерживать. Для этого разработаны привлекательные предложения и преференции. Губернатор озвучил и новые меры:

- Для повышения привлекательности промышленных кластеров необходимо на уровне Федерации снизить страховые взносы до 7,6%, обнулить налог на прибыль в федеральный бюджет, субсидировать покупку пилотных партий продукции, давать преференции участникам таких объединений в рамках госзакупок, - заключил Игорь Кобзев.

Все это как раз и поможет заместить импортную продукцию на отечественную и дать новый толчок к экономическому развитию.