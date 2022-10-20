В Иркутской области увеличился спрос на работу IT-специалистов

В России спрос на айтишников падает, но в Приангарье - наоборот Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России снижается спрос на IT-специалистов, однако в Иркутской области он только растет. Сейчас местные компании начинают увеличивать собственные мощности, особенно после введения санкций, поэтому программисты и другие профессионалы стали более популярны у работодателей. Об этом сообщает WEACOM.RU.

- В регионе достаточное количество креативных команд разработчиков, интеграторов, компаний, которые наращивают собственные сборочные мощности. Поэтому, безусловно, потребность в IT — специалистах высока. Беспрецедентные меры поддержки IT-компаний со стороны государства дают возможность бизнесу увереннее себя чувствовать в современных реалиях, развиваться, набирать новые кадры, - заявил глава цифрового развития и связи приангарья Игорь Рыморенко.

Отметим, Иркутская область находится на четвертом месте в рейтинге по доступности специалистов для инновационных областей экономики.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в 88 общеобразовательных школах появились новые ноутбуки в рамках программы "Цифровой образовательной среды". На их закупку ушло 135 миллионов рублей.

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