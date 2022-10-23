Уголовное дело возбуждено после падения самолета на дом в Иркутске 23 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело возбуждено после падения самолета Су-30 на дом в Иркутске 23 октября. Расследование начато по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

- Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета СУ-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытательный полет без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ, - подчеркнули в Следственном комитете региона.

Иркутские специалисты уже работают на месте падения самолета, председатель СК России Александр Бастрыкин направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства. Они будут помогать своим коллегам в расследовании.

Напомним, крушение самолета в Иркутске произошло вечером в воскресенье. Су-30 упал на деревянный двухэтажный жилой дом - видео. Дом загорелся, экипаж погиб. К счастью, жильцов в доме в момент трагедии не было.

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