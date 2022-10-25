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Происшествия25 октября 2022 8:27

В Иркутске полиция задержала с поличным пару наркодилеров с тайниками

Они успели сделать девять "закладок", когда неожиданно наткнулись на инспекторов
Дарья БОЛЕСОВА
Паре наркосбытчиков грозит штраф или лишение свободы

Паре наркосбытчиков грозит штраф или лишение свободы

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В МВД Иркутской области рассказали о задержании молодой пары в одном из дворов улицы Седова областного центра. Мужчина и женщина зачем-то залезли в кусты, а когда увидели патрульных полиции, серьезно занервничали. При осмотре у них нашли свертки с синтетическими наркотиками. Чтобы не усугублять ситуацию, они показали, где успели сделать "закладки".

- В результате проведения обысков по местам жительства задержанных изъято еще 24 свертка с веществами общей массой более 50 граммов, - рассказали в ведомстве.

На иркутян завели уголовное дело за попытку сбыта наркотических средств. Им может грозить как штраф, так и лишение свободы.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что каждая вторая проверка на таможне Приангарья заканчивается выявлением правонарушения. За девять месяцев 2022 года сотрудники ведомства возбудили 22 уголовных дела, в том числе за незаконный экспорт леса.

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