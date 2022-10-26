В Иркутской области ввели QR-код для добровольной помощи мобилизованным

Самой актуальной покупкой является теплая одежда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области ввели в работу QR-код, по которому можно будет пожертвовать деньги на нужды мобилизованных. Им привозят снаряжение, технику, одежду и другие вещи, собранные в пунктах "на земле" - в разных городах. Теперь можно просто перевести сумму средств по коду, на эти деньги будут проводить закупки. Об этом сообщило ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального исполкома "Народного фронта".

По словам исполкома, организация за четыре месяца собрала 2,8 миллиарда рублей для участников СВО и мобилизованных.

- Все собранные вами средства пойдут на приобретение вещей, которые могут сохранить здоровье и спасти жизнь нашим ребятам. Это каски, бронежилеты, шлемы, спальники, а также технические средства: квадрокоптеры, оптические бинокли, приборы ночного видения и прочее, - рассказала глава исполкома Елена Зубун.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что семьям мобилизованных в Иркутской области отгрузили 6 тысяч кубометров дров.

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